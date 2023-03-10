الجنية: مصريون يشكون الغلاء بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات
الجنية: مصريون يشكون الغلاء بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات
تسارع التضخم في مصر خلال فبراير لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس أن التضخم السنوي قفز إلى 31.9 في المائة في فبراير الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية داخلية وخارجية ووسط تأكيدات حكومية على جاهزية الدولة لتقديم "حزمة دعم" جديدة للمواطنين المصريين.
فكيف يرى المصريون المشهد؟
تقرير عطية نبيل وعبد الرحمن أبو طالب
فيديو, الجنيه المصري: كيف يواجه المصريون انهيار عملتهم؟, المدة 1,09
انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 32 جنيها. وحتى مارس آذار الماضي، كان سعر الدولار يقترب من ستة عشر جنيها.