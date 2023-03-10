الجنية: مصريون يشكون الغلاء بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات

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الجنية: مصريون يشكون الغلاء بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات

قبل 35 دقيقة

تسارع التضخم في مصر خلال فبراير لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس أن التضخم السنوي قفز إلى 31.9 في المائة في فبراير الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية داخلية وخارجية ووسط تأكيدات حكومية على جاهزية الدولة لتقديم "حزمة دعم" جديدة للمواطنين المصريين.

فكيف يرى المصريون المشهد؟