ما هي "وحدة المهاريست" للهجانة المكافِحة للإرهاب في موريتانيا؟

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ما هي "وحدة المهاريست" للهجانة المكافِحة للإرهاب في موريتانيا؟

قبل 48 دقيقة

تعد منطقة الساحل في إفريقيا بؤرة للصراع الجهادي، ففي العام الماضي قُتل أكثر من 2000 مدني في مالي وحدها.

لكن ليس التمرد الإسلامي وحده الذي يشكل تهديدًا، فقد اتُهم مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، رغم استقدامهم لمحاربة الجهاديين، بارتكاب فظائع والمزيد من الفوضى.