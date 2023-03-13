ما هي "وحدة المهاريست" للهجانة المكافِحة للإرهاب في موريتانيا؟
ما هي "وحدة المهاريست" للهجانة المكافِحة للإرهاب في موريتانيا؟
تعد منطقة الساحل في إفريقيا بؤرة للصراع الجهادي، ففي العام الماضي قُتل أكثر من 2000 مدني في مالي وحدها.
لكن ليس التمرد الإسلامي وحده الذي يشكل تهديدًا، فقد اتُهم مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، رغم استقدامهم لمحاربة الجهاديين، بارتكاب فظائع والمزيد من الفوضى.
لكن أحد بلدان الساحل، موريتانيا، لم يتعرض لهجوم واحد خلال العقد الماضي، فقد اعتمدت موريتانيا استراتيجية لحراسة الحدود التي يسهل اختراقها، ويبلغ طولها 2000 كيلومتر، بالاستعانة بقوات من الهجانة تعرف باسم وحدة "المهاريست".