زفاف الأميرة إيمان: ماذا نعرف عن قصر بيت الأردن الذي أقيم فيه الحفل؟

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زفاف الأميرة إيمان: ماذا نعرف عن قصر بيت الأردن الذي أقيم فيه الحفل؟

قبل 19 دقيقة

في بيت الأردن مقر إقامة الملك، وبحضور العائلة وعدد قليل من الأصدقاء المقربين، احتفلت العائلة المالكة في الأردن الأحد بزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على الشاب على الشاب الفنزويلي ذي الأصول اليونانية جميل ألكسندر ترميوتس.

وكان الديوان الملكي قد أعلن رسمياً، في يوليو/ تموز عام 2022، خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكسندر ترميوتس، بحضور أفراد الأسرة الملكية.