"ذبح الخنازير": تحقيق لبي بي سي يكشف عمليات احتيال على الباحثين عن الحب على الإنترنت
"ذبح الخنازير": تحقيق لبي بي سي يكشف عمليات احتيال على الباحثين عن الحب على الإنترنت
خسر الناس في جميع أنحاء العالم مئات الملايين من الدولارات في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة.
وفي جنوب شرق آسيا، يعد الاحتيال على الباحثين عن الحب على الإنترنت من أكثر وسائل الاحتيال ادرارا للربح، وتسمى "عملية ذبح الخنازير الرومانسية" وتديرها عصابات إجرامية شديدة القسوة.
يشير المحتالون إلى ضحاياهم على أنهم خنازير، يعدونها للذبح - أو خداعهم للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المال.
تمكنت الخدمة العالمية في بي بي سي من خلال هذا التحقيق من التحدث مع أشخاص بعضهم من ضحايا عمليات الاتجار بالبشر تورطوا مع هذه العصابات وكشفوا عن الظروف القاسية التي يواجهها العديد منهم والأساليب المعقدة المستخدمة في تلك العمليات.