"ذبح الخنازير": تحقيق لبي بي سي يكشف عمليات احتيال على الباحثين عن الحب على الإنترنت

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"ذبح الخنازير": تحقيق لبي بي سي يكشف عمليات احتيال على الباحثين عن الحب على الإنترنت

قبل 23 دقيقة

خسر الناس في جميع أنحاء العالم مئات الملايين من الدولارات في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة.

وفي جنوب شرق آسيا، يعد الاحتيال على الباحثين عن الحب على الإنترنت من أكثر وسائل الاحتيال ادرارا للربح، وتسمى "عملية ذبح الخنازير الرومانسية" وتديرها عصابات إجرامية شديدة القسوة.

يشير المحتالون إلى ضحاياهم على أنهم خنازير، يعدونها للذبح - أو خداعهم للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المال.