زلزال تركيا وسوريا: أبرز 5 أخبار مضللة انتشرت بعد الكارثة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

زلزال تركيا وسوريا: أبرز 5 أخبار مضللة انتشرت بعد الكارثة

قبل 36 دقيقة

في غضون ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مضللة حصدت ملايين المشاهدات والتفاعلات.

كما نشر أشخاص صورا ومقاطع فيديو من كوارث سابقة في دول أخرى ادعوا أنها ناجمة عن الزلزال.

المعلومات المضللة لم تكن صورا وفيديوهات فقط، بل أيضا تم تداول معلومات علمية مغلوطة شملت ترويجا لنظريات المؤامرة وتفسيرات وتأويلات حول أسباب وقوع الزلزال وتنبؤات بحدوث كوارث أخرى.

نعرض في هذا التقرير أبرز 5 أخبار مضللة انتشرت بعد الكارثة.