الاتفاق بين السعودية وإيران: كيف يمكن أن تؤثر المصالحة على المنطقة العربية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الاتفاق بين السعودية وإيران: كيف يمكن أن تؤثر المصالحة على المنطقة العربية؟

قبل 30 دقيقة

اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما، كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت في عام 2016 بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد إعدام السلطات السعودية لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

فكيف يمكن أن تؤثر المصالحة السعودية الإيرانية على المنطقة؟