أفغانستان تحت حكم طالبان: موسيقيون أفغان يحافظون على التراث ويحلمون بالعودة لبلادهم

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أفغانستان تحت حكم طالبان: موسيقيون أفغان يحافظون على التراث ويحلمون بالعودة لبلادهم

قبل 8 دقيقة

منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، تم حظر الموسيقى والاستماع إليها في الأماكن العامة.

وتحرم طالبان الموسيقى وأغلقت أبواب المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى في كابل، مما أجبر الطلاب على الفرار.

ولكن هذه المجموعة من الموسيقيين الشباب عادت إلى المسرح، وتعمل على الحفاظ على التراث الموسيقي الأفغاني حيا.