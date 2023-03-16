زلزال تركيا وسوريا: قتلى ومفقودون جراء فيضانات اجتاحت مدنا تركية

قبل 24 دقيقة

لقي 14 شخصا مصرعهم على الأقل، وفقد عدد آخر بعد أن اجتاحت فيضانات شوارع مدينتين دمرتهما الزلازل التي وقعت الشهر الماضي في جنوب شرق تركيا.