زلزال تركيا وسوريا: قتلى ومفقودون جراء فيضانات اجتاحت مدنا تركية
زلزال تركيا وسوريا: قتلى ومفقودون جراء فيضانات اجتاحت مدنا تركية
لقي 14 شخصا مصرعهم على الأقل، وفقد عدد آخر بعد أن اجتاحت فيضانات شوارع مدينتين دمرتهما الزلازل التي وقعت الشهر الماضي في جنوب شرق تركيا.
وكان من بين الضحايا ناجون من الزلزال كانوا يعيشون في منازل مؤقته في شاحنات.
فيديو, زلزال تركيا وسوريا: أبرز 5 أخبار مضللة انتشرت بعد الكارثة, المدة 3,47
في غضون ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مضللة حصدت ملايين المشاهدات... إليكم أبرزها.