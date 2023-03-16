روسيا وأوكرانيا: تسجيل مصور للحظة اعتراض مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

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روسيا وأوكرانيا: تسجيل مصور للحظة اعتراض مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

قبل 51 دقيقة

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" لقطات لما تقول إنها طائرة روسية تقوم باعتراض غير آمن لطائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود.

وأضافت أن المقطع- ومدته 42 ثانية - الذي نشر الخميس، يظهر طائرة روسية من طراز "Su-27" تقترب من الجزء الخلفي من الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز إم كيو - 9 وتبدأ في إلقاء الوقود أثناء مرورها.

وقالت الولايات المتحدة إن الأضرار التي لحقت بالطائرة الكبيرة بدون طيار أدت إلى إسقاطها في المياه بالقرب من شبه جزيرة القرم يوم الثلاثاء.