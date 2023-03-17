الإعصار فريدي: لماذا يحطم الأرقام القياسية؟

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الإعصار فريدي: لماذا يحطم الأرقام القياسية؟

قبل 26 دقيقة

ضرب الإعصار المداري فريدي سواحل الجنوب الأفريقي ما أسفر عن مقتل 225 شخصًا على الأقل في ملاوي وموزمبيق ومدغشقر، وتسبب في نزوح ما لا يقل عن 25 ألف شخص.

حطم الإعصار رقمًا قياسيًا واحدًا على الأقل بالنسبة للطاقة المتراكمة للأعاصير، والتي تعتمد على قوة رياح الإعصار على مدار دورة حياته.

ووفقًا لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، فقد ولّد الإعصار فريدي نفس القدر من طاقة الأعاصير المتراكمة كموسم أعاصير كامل في شمال المحيط الأطلسي، ويمكن أن يستمر في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.