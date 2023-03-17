المتحف المصري الكبير: ما الذي يمكنك رؤيته قبل الافتتاح الرسمي؟

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المتحف المصري الكبير: ما الذي يمكنك رؤيته قبل الافتتاح الرسمي؟

قبل 23 دقيقة

بدأت وزارة الآثار المصرية هذا الشهر تنظيم جولات سياحية محدودة لرؤية أجزاء من المتحف المصري الكبير في القاهرة لتقييم تجربة الزوار قبل افتتاح المتحف رسميا.

الجولة تشمل الساحة الأمامية للمتحف وصالة الاستقبال الرئيسية التي تعرض عددا من التماثيل العملاقة.

وسيعد المتحف المصري الكبير حين افتتاحه، الأكبر في العالم الذي يحتضن آثارا من حضارة واحدة، وسيعرض عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تظهر للمرة الأولى.