روسيا وأوكرانيا: الصداقة الحميمة بين بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ ...في 62 ثانية

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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو في إطار زيارة لمدة يومين. وأمام الكاميرات وصف الزعيمان أحدهما الآخر بـ"الصديق العزيز"، رغم أن العلاقة بين البلدين لم تكن دائما إيجابية.