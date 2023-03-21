روسيا وأوكرانيا: الصداقة الحميمة بين بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ ...في 62 ثانية
روسيا وأوكرانيا: الصداقة الحميمة بين بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ ...في 62 ثانية
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو في إطار زيارة لمدة يومين. وأمام الكاميرات وصف الزعيمان أحدهما الآخر بـ"الصديق العزيز"، رغم أن العلاقة بين البلدين لم تكن دائما إيجابية.
فيديو, روسيا وأوكرانيا: بوتين يزور ماريوبول في أوكرانيا المحتلة, المدة 1,02
قام الرئيس الروسي بزيارة مفاجئة لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرتها القوات الروسية.