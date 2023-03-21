دونالد ترامب: ما الذي قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق؟

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دونالد ترامب: ما الذي قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق؟

قبل 44 دقيقة

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أيام عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم اعتقاله الثلاثاء بتهم تتعلق بتحقيقات بشأن دفع مبلغ مالي قدره 130,000 دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في ٢٠١٦.

وإذا ما حدث ذلك، ستهب عاصفة قضائية وسياسية على الولايات المتحدة.