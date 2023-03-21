دونالد ترامب: ما الذي قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق؟
دونالد ترامب: ما الذي قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق؟
نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أيام عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم اعتقاله الثلاثاء بتهم تتعلق بتحقيقات بشأن دفع مبلغ مالي قدره 130,000 دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في ٢٠١٦.
وإذا ما حدث ذلك، ستهب عاصفة قضائية وسياسية على الولايات المتحدة.
مراسلة بي بي سي في نيويورك، ندى توفيق، تشرح ما سيحدث إذا تم اعتقال ترامب في قضية جنائية.
فيديو, دونالد ترامب: كيف تكشفت قصة الرئيس الأمريكي السابق وستورمي دانيلز؟, المدة 2,21
يدعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيسجن يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس بسبب ادعاءات بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية اسمها ستورمي دانيلز.