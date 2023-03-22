التحرش الجنسي: أردنيات يحكين عن تجاربهن، وتساؤلات حول جدوى تعديلات مقترحة على قانون العمل

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التحرش الجنسي: أردنيات يحكين عن تجاربهن، وتساؤلات حول جدوى تعديلات مقترحة على قانون العمل

قبل 39 دقيقة

أقرّ مجلس النواب الأردني مؤخراً مشروع قانون العمل المعدّل، الذي ينص على فرض غرامة مالية إذا ما وقعت حالة اعتداء أو تحرش جنسي من قبل صاحب العمل أو من يمثله، إضافة إلى تعديلاتٍ أخرى على القانون.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون المعدل على مجلس الأعيان قبل أن يقرّه العاهل الأردني عبدالله الثاني بشكل رسمي.

وعلى الرغم من أن التشريعات الأردنية وقانون العمل لا تزال تفتقر لمواد تتعامل مع حالات التحرش الجنسي في مكان العمل، إلا أن السعي من قبل المنظمات والناشطين متواصل لإقرار القانون ليكون علامة فارقة بالنسبة لضحايا التحرش.

بي بي سي حاورت سيدتين أردنيتين اشترطتا إخفاء هويتهما، تحدثتاعن تعرضهنّ لصور مختلفة من التحرش في أماكن عملهنّ.

تقرير: رندة درويش