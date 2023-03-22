بتسلئيل سموتريتش: لماذ أثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي غضباً دبلوماسياً واسعا؟

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بتسلئيل سموتريتش: لماذ أثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي غضباً دبلوماسياً واسعا؟

قبل 8 دقيقة

استدعت وزارة الخارجية الأردنية مساء الإثنين السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود الشعب الفلسطيني.

وكان الوزير الإسرائيلي أثار غضبا عربيا ودوليا بتصريحات، خلال فعالية عُقدت في باريس، وقف فيها خلف منصة تحمل شعار منظمة متطرفة، ووصفت الخارجية الأردنية ذلك بأنه "تصرّف تحريضي أرعن وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام".

ولكن ما هو الشعار الذي ظهر على المنصة أمام بتسلئيل سموتريتش، وكيف تبدو الخريطة المثيرة للجدل؟