حمد بن جاسم لبي بي سي: الكل دعم الغزو الأمريكي للعراق بما في ذلك قطر والسعودية

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حمد بن جاسم لبي بي سي: الكل دعم الغزو الأمريكي للعراق بما في ذلك قطر والسعودية

قبل 6 دقيقة

قال حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق للإطاحة بنظام صدام حسين.

وأضاف بن جاسم، الذي كان يتولى وزارة خارجية قطر آنذاك، أن صدام وإدارته وافقوا على مبادرة قطرية قبيل الغزو تقضي بانسحابه من الحياة السياسية وإجراء انتخابات، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش رفض مناقشة المبادرة وأصر على قرار الحرب.