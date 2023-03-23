زلزال تركيا وسوريا: بريطانيا تطرح سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة

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أصدرت دار سك العملة الملكية في بريطانيا سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة في مكة المكرمة.

وتم إصدار سبيكة بوزن 20 غراما بالتزامن مع بداية شهر رمضان، ويأتي ذلك في إطار مشاركتها في حملة لجمع التبرعات لضحايا زلزال الشهر الماضي في تركيا وسوريا.