الإضراب عن الطعام: عندما تصبح حياة السجين على المحك

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الإضراب عن الطعام: عندما تصبح حياة السجين على المحك

قبل 2 دقيقة

يعد الإضراب عن الطعام من أقدم وسائل الاحتجاج داخل السجون وكثيرا ما يعود إلى الواجهة بالأخص في قضايا النشطاء الحقوقيين، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أثارت قضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح، موجة تضامن واسعة عندما قرر الإضراب عن الطعام والماء تزامنا مع قمة كوب 27 في شرم الشيخ.

وعلاء عبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر الذين يبلغ عددهم 60 ألف سجين، وتصر الحكومة المصرية على عدم صحة ذلك.

بي بي سي تحدثت إلى الناشط الحقوقي المصري عبد الرحمن طارق "موكا" الذي سجن بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" في أعقاب مشاركته في مظاهرة مناهضة للمحاكمات العسكرية عام 2013، والتي كان علاء عبد الفتاح من بين المشاركين فيها.

أثناء وجوده في السجن، أضرب "موكا" عن الطعام لتسعة وسبعين يوما كما يقول، احتجاجا على عدم محاكمته و نسب تهم جديدة إليه أكثر من مرة.