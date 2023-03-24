العبادي لبي بي سي: فساد المنظومة الأمنية عدو العراق الأول
العبادي لبي بي سي: فساد المنظومة الأمنية عدو العراق الأول
قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الأسبق إن فساد المنظومة الأمنية كان العدو الأول للعراق، وشكل أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الجيش وسيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014.
ولم ينف العبادي، في حديث لمراسل بي بي سي فراس كيلاني، بمناسبة الذكرى العشرين لغزو العراق دور الإجراءات الانتقامية في دفع المكون السني للترحيب بالتنظيم في الأسابيع الأولى من سيطرته، لكنه رفض وصف سياسات نوري المالكي رئيس الحكومة آنذاك بالطائفية.
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