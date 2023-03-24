العبادي لبي بي سي: فساد المنظومة الأمنية عدو العراق الأول

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قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الأسبق إن فساد المنظومة الأمنية كان العدو الأول للعراق، وشكل أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الجيش وسيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014.