مظاهرات سن التقاعد: فرنسيون يحملون ماكرون مسؤولية اتساع رقعة الاحتجاجات
مظاهرات سن التقاعد: فرنسيون يحملون ماكرون مسؤولية اتساع رقعة الاحتجاجات
أجلت زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا حتى إشعار آخر، بسبب حركة الاحتجاج الواسعة في فرنسا على إصلاح نظام التقاعد التي شابتها أعمال عنف.
ودعت نقابات العمال إلى مزيد من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد خلال فترة زيارته.
انطلقت المظاهرات في باريس من ساحة باستيل، لمطالبة الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون بسحب قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره من دون تصويت برلماني بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور.
فيديو, الإضراب: لمحة عن الحق العمالي الذي يشل الحياة لكنه يحظى بدعم واسع في بريطانيا, المدة 2,16
شارك مئات الآلاف من العمال في إضراب عن العمل في بريطانيا بما في ذلك أطباء، ومدرسون، وموظفون بالقطاع العام وسائقون. لكن ما الذي نعرفه عن قوانين وثقافة هذا الحق العمالي في بريطانيا؟