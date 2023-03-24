شارك مئات الآلاف من العمال في إضراب عن العمل في بريطانيا بما في ذلك أطباء، ومدرسون، وموظفون بالقطاع العام وسائقون. لكن ما الذي نعرفه عن قوانين وثقافة هذا الحق العمالي في بريطانيا؟

15 مارس/ آذار 2023