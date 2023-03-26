علي حاتم لبي بي سي: القوات النظامية والإرهاب انتقموا من المناطق السنية بنفس المستوى
علي حاتم لبي بي سي: القوات النظامية والإرهاب انتقموا من المناطق السنية بنفس المستوى
قال علي حاتم السليمان، أمير عشائر الدليم في العراق، إن القوات النظامية والإرهاب انتقموا من المناطق السنية بنفس المستوى سواء كان في العراق وفي سوريا خلال الأعوام الماضية.
وأوضح حاتم، في حديث لبي بي سي بمناسبة الذكرى العشرين لغزو العراق، أن لدى المكون السني الكثير من الملفات التي لا تزال عالقة، ولم يتم حلها من قبل الحكومة في بغداد، من بينها ملف المغيبين والمهجرين والمناطق المدمرة والمعتقلين في السجون.
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