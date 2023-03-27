مظاهرات إسرائيل: من هو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي عارض التعديلات القضائية؟

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تتصاعد حدة الاضطرابات في إسرائيل على خلفية إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من منصبه بعد دعوته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجميد خطط تعديلات “الإصلاحات قضائية“.

وكان غالانت المنتمي إلى حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، قد قال السبت إن “الانقسام حول تعديلات النظام القضائي يمثل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل“. لقيت تصريحات غالانت الدعم من قبل زعماء المعارضة في إسرائيل.