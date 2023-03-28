مارتين فيك ماغنوسن: المشتبه به الفارّ من وجه العدالة يُقرّ لبي بي سي بضلوعه في وفاتها

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مارتين فيك ماغنوسن: المشتبه به الفارّ من وجه العدالة يُقرّ لبي بي سي بضلوعه في وفاتها

قبل 17 دقيقة

في تحقيق جديد نجحت مراسلة بي بي سي، نوال المقحفي، في التواصل مع فاروق شاهر عبد الحق، المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل مارتين فيك ماغنوسن، التي وجدت ميتة بعد سهرة مع أصدقائها.

فرّ فاروق إلى اليمن، الدولة التي لم توقّع مع المملكة المتحدة معاهدة تسليم المتهمين، لذا لم يكن ممكنا القبض عليه واستجوابه.