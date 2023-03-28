مظاهرات فرنسا: ماذا حدث في اليوم العاشر من الاحتجاجات على قانون رفع سن التقاعد؟

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مظاهرات فرنسا: ماذا حدث في اليوم العاشر من الاحتجاجات على قانون رفع سن التقاعد؟

قبل 15 دقيقة

تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، منذ تبنّت الحكومة النص دون تصويت في برلمان البلاد، فيما لم تؤّد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

تشهد فرنسا يوماً عاشراً من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جو من التوتر المتنامي وانتشار أعداد قياسية من عناصر الشرطة بعدما تحولت تظاهرات سابقة إلى احتجاجات عنيفة.