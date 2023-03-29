السجون في مصر: لماذا يحاول سجناء الانتحار في زنازينهم الجديدة؟

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السجون في مصر: لماذا يحاول سجناء الانتحار في زنازينهم الجديدة؟

قبل 41 دقيقة

قالت منظمات حقوقية ومحامون في مصر إن عدداً من نزلاء ما يعرف بسجن بدر 3، أدلوا بشهادتهم أمام إحدى محاكم الجنايات، قالوا خلالها إن العشرات من زملائهم حاولوا الانتحار، اعتراضاً على تعرضهم للتعذيب وعدد من الانتهاكات.

وتنفي السطات المصرية هذه المزاعم، وتشير تقارير حقوقية إلى منع الزيارات منذ شهور عن نزلاء السجن، وهو واحد من ثلاثة سجون، تقع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الذي أنشأته السلطات حديثاً، ووصفته بأنه أكثر مراعاة لحقوق الإنسان.

ونفت وزارة الداخلية في بيان ما وصفتها بادعاءات وأكاذيب حول أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، من دون تسمية سجن بدر.

فريق بي بي سي التقى بعض أسر هؤلاء السجناء. وتم إخفاء هوية بعض المشاركين حفاظا على سلامتهم.