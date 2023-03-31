الحلقة الثانية: "اكتب في ورقة المهارات التي اكتسبتها في آخر وظيفة"

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الحلقة الثانية: "اكتب في ورقة المهارات التي اكتسبتها في آخر وظيفة"

قبل 5 دقيقة

في الحلقة الثانية من "بلا وظيفة .. ما العمل؟" تواصل كل من منال جوهر وهالة صالح بحثهما عن فرص العمل بعد أن أصبحتا معرضتين لفقدان الوظيفة.. وتواصلان رحلتهما التي تتطلب النظر إلى داخل الذات للتعرف على مهارات منسية لكنها في غاية الأهمية وقد يُبنى عليها المستقبل .. في هذه الحلقة تستعين منال وهالة بصديق وهو مقدم خدمات للتطوير المهني حاتم القناوي.

بودكاست بلا وظيفة ...ما العمل؟ من إنتاج بي بي سي إكسترا، تقديم وإعداد منال جوهر وهالة صالح، ساعد في الإعداد بناني الخنشي و فتحي بن عيسى.رئاسة التحرير كريمة كواح.