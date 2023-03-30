20 عاما على غزو العراق: ما الذي يعنيه إلغاء الكونغرس لتفويضي الحرب، ولماذا الآن؟

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20 عاما على غزو العراق: ما الذي يعنيه إلغاء الكونغرس لتفويضي الحرب، ولماذا الآن؟

قبل 43 دقيقة

صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانونين أعطيا الإذن للقوات الأمريكية بشنّ حروبها على العراق؛ التشريع الأول أقر عام ١٩٩١ للسماح للإدارة الأميركية بالدخول للعراق في حرب الخليج، والثاني أقر عام ٢٠٠٢ ومكّن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن من شن الغزو على العراق عام ٢٠٠٣ والإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

فما الذي يعنيه إلغاء هذه التشريعات الآن؟ وكيف يؤثر على العراق؟