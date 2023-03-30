روسيا وأوكرانيا: صحفي حائز على نوبل يحذر من احتمال استخدام بوتين للسلاح النووي

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روسيا وأوكرانيا: صحفي حائز على نوبل يحذر من احتمال استخدام بوتين للسلاح النووي

قبل 17 دقيقة

هناك مزاعم بأن روسيا تروج لاستخدام الأسلحة النووية، إذ تحاول دعاية الدولة جعل الروس يعتقدون أن الحرب النووية ليست بالأمر السيء.

قال الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام، ديمتري موراتوف، في مقابلة مع بي بي سي إن القنوات التلفزيونية الحكومية تتحدث عن "تسونامي نووي قد يمحو أمريكا"