روسيا وأوكرانيا: صحفي حائز على نوبل يحذر من احتمال استخدام بوتين للسلاح النووي
روسيا وأوكرانيا: صحفي حائز على نوبل يحذر من احتمال استخدام بوتين للسلاح النووي
هناك مزاعم بأن روسيا تروج لاستخدام الأسلحة النووية، إذ تحاول دعاية الدولة جعل الروس يعتقدون أن الحرب النووية ليست بالأمر السيء.
قال الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام، ديمتري موراتوف، في مقابلة مع بي بي سي إن القنوات التلفزيونية الحكومية تتحدث عن "تسونامي نووي قد يمحو أمريكا"
قال موراتوف "إنه لا يستبعد ضغط الرئيس فلاديمير بوتين على الزر النووي ومع ذلك، فإن دعاية الدولة تصور روسيا كدولة سلام، وأوكرانيا والغرب كمعتدين".