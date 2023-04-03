جامعة دنماركية جمعت نحو 10 آلاف مخ من المرضى العقليين

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جامعة دنماركية جمعت نحو 10 آلاف مخ من المرضى العقليين

قبل 48 دقيقة

تحفظ جامعة جنوب الدنمارك ما يقرب من 10 آلاف مخ بشري تم جمعها دون موافقة من المرضى الذين ماتوا في مؤسسات للطب النفسي في جميع أنحاء الدنمارك على مدار أربعة عقود حتى الثمانينيات؛ وهي المجموعة التي يُعتقد أنها الأكبر من نوعها في العالم.

وفي التسعينيات، قرر مجلس الأخلاقيات الدنماركي إمكان استخدام تلك الأدمغة في البحث،