جامعة دنماركية جمعت نحو 10 آلاف مخ من المرضى العقليين
جامعة دنماركية جمعت نحو 10 آلاف مخ من المرضى العقليين
تحفظ جامعة جنوب الدنمارك ما يقرب من 10 آلاف مخ بشري تم جمعها دون موافقة من المرضى الذين ماتوا في مؤسسات للطب النفسي في جميع أنحاء الدنمارك على مدار أربعة عقود حتى الثمانينيات؛ وهي المجموعة التي يُعتقد أنها الأكبر من نوعها في العالم.
وفي التسعينيات، قرر مجلس الأخلاقيات الدنماركي إمكان استخدام تلك الأدمغة في البحث،
ويقول خبراء إنه على مدار سنين ساعدت المجموعة في دراسة العديد من الأمراض، منها الخرف والاكتئاب.
فيديو, تعرف على أقدم جامعة في التاريخ, المدة 1,20
مكتبة جامعة القرويين بالمغرب تفتح المكتبة أبوابها من جديد هذا العام بعد أعمال الترميم. وتحتوي المكتبة على مخطوطات نادرة تعود إلى القرن السابع الهجري.