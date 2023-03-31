ما قصة أفراس النهر المملوكة لإمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار في كولومبيا؟

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ما قصة أفراس النهر المملوكة لإمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار في كولومبيا؟

قبل 32 دقيقة

قالت السلطات الكولومبية إن خطتها لنقل 70 من أفراس النهر إلى محميات خارجية ستتكلف 3.5 مليون دولار.

كان إمبراطور تجارة المخدرات بابلو إسكوبار، الذي قتلته الشرطة بالرصاص في 1993، قد قام في الثمانينيات بتهريب حيوانات برية إلى البلاد، بما في ذلك عدد من أفراس النهر.

بعد وفاته تُركت أفراس النهر لتتجول بحرية حيث تكاثرت ووصل عددها إلى 150 ويعتقد أنها أكبر قطيع خارج إفريقيا، حيث تطغى على الريف بالقرب من مزرعة إسكوبار السابقة.