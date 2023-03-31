دونالد ترامب: كيف سيكون دخول الرئيس الأمريكي السابق إلى قاعة المحكمة الثلاثاء؟

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دونالد ترامب: كيف سيكون دخول الرئيس الأمريكي السابق إلى قاعة المحكمة الثلاثاء؟

قبل 14 دقيقة

يمثل دونالد ترامب الثلاثاء القادم أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

وقال محامي ترامب إنه لن يتم وضع يديه في أصفاد عندما يمثل أمام المحكمة

ولدى سؤاله على قناة ABC News عن الكيفية التي يتوقع أن يتم تأمين المحاكمة، قال جو تاكوبينا "أتوقع أنهم سوف يغلقون المباني حول قاعة المحكمة، ويغلقون مبنى المحكمة نفسه".