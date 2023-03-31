التصلب المتعدد: كيف تتعايش مصرية مصابة بالمرض المناعي مع حالتها؟

قبل 28 دقيقة

في مصر، البلد الذي يعيش أزمة اقتصادية، يواجه مرضى التصلب المتعدد مشقة مضاعفة للحصول على العلاج، ليس فقط بسبب غلاء السعر، بل نتيجة غياب الوعي بالمرض وعدم إدراك خطورة أعراضه.

يصل عدد مصابي التصلب المتعدد في مصر لنحو ستين ألف شخص، وهو من بين أعلى الأرقام في الشرق الأوسط.