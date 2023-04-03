كاتدرائية نوتردام: إعادة فتح تحفة باريس القوطية في عام 2024
كاتدرائية نوتردام: إعادة فتح تحفة باريس القوطية في عام 2024
سيتم قريبًا الانتهاء من ترميم تماثيل الغرغول المشهورة في كاتدرائية نوتردام - باريس بشكل مثالي، الآن تجري المرحلة الأخيرة من العملية الإصلاحية.
تستخدم هذه التماثيل كجزء من نظام تصريف المياه، وهي مبنية في العصور الوسطى.
تعتبر المخلوقات الغريبة الغرغول والكيميرا - جزءًا من روح الكاتدرائية، وهي تحفة فنية من القرن الثاني عشر من الفن القوطي.
وتعتبر هذه المخلوقات حراس الكاتدرائية التي من المفترض أن تحميها من غضب السماء.