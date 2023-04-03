كاتدرائية نوتردام: إعادة فتح تحفة باريس القوطية في عام 2024

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كاتدرائية نوتردام: إعادة فتح تحفة باريس القوطية في عام 2024

قبل 24 دقيقة

سيتم قريبًا الانتهاء من ترميم تماثيل الغرغول المشهورة في كاتدرائية نوتردام - باريس بشكل مثالي، الآن تجري المرحلة الأخيرة من العملية الإصلاحية.

تستخدم هذه التماثيل كجزء من نظام تصريف المياه، وهي مبنية في العصور الوسطى.

تعتبر المخلوقات الغريبة الغرغول والكيميرا - جزءًا من روح الكاتدرائية، وهي تحفة فنية من القرن الثاني عشر من الفن القوطي.