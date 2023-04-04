دونالد ترامب: ما هي محطات رحلة الرئيس الأمريكي السابق للمثول أمام المحكمة؟
دونالد ترامب: ما هي محطات رحلة الرئيس الأمريكي السابق للمثول أمام المحكمة؟
وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك قبيل مثوله أمام المحكمة الثلاثاء، وذلك بعد رحلة جوية على متن طائرته الخاصة استمرت ساعتين ونصف.
ويواجه ترامب اتهامات تتعلق بدفع محاميه مبلغا ماليا لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات الرئاسة في عام 2016.
وبدأت رحلة الرئيس السابق من فلوريدا الاثنين الماضي وسط تجمع عدد من أنصاره الذين كانوا يهتفون له. وقد يتحول ذلك إلى حشد أكثر عدائية يضم داعمي ترامب في مانهاتن.
مراسلتا بي بي سي باربرا بليت أشر في بالم بيتش وندى توفيق في مدينة نيويورك.