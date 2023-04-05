دونالد ترامب: كيف كان ظهور الرئيس الأمريكي السابق في المحكمة؟

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في جلسة غير مسبوقة، دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالبراءة بعد توجيه 34 تهمة له تتعلق بتزوير سجلات عمل لإخفاء جرائم مزعومة.

ودخل ترامب التاريخ في نيويورك يوم الثلاثاء، ليصبح أول رئيس أمريكي يُتهم بقضايا جنائية.

وعاد الرئيس الأمريكي السابق إلى فلوريدا بعد ذلك مباشرة، حيث قال إن القضية كانت "إهانة لبلدنا"، مدعياً بدون دليل، أن لائحة الاتهام ضده للتأثير على انتخابات 2024.