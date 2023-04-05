المسجد الأقصى: آثار الدمار التي خلفتها الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين

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المسجد الأقصى: آثار الدمار التي خلفتها الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين

قبل 10 دقيقة

اشتبكت قوات من الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء مع المعتكفين في المسجد الأقصى وألقت قنابل الصوت عليهم في محاولة لإجبارهم على الخروج من المصلى القبلي.

وتقول الشرطة إنها نفذت مداهمة قبل الفجر بعد تحصن من وصفتهم بـ"المحرضين" داخل المسجد ورشقهم للشرطة بالمفرقعات النارية والعصي والحجارة.