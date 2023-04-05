المسجد الأقصى: علام تنص اتفاقيات الوضع القائم؟ وهل تسمح إسرائيل بصلاة اليهود فيه؟
المسجد الأقصى: علام تنص اتفاقيات الوضع القائم؟ وهل تسمح إسرائيل بصلاة اليهود فيه؟
يتزامن شهر رمضان في القدس مع أجواء أمنية حساسة، وترقّب لما يعرف بعيد الفصح اليهودي وهو أحد الأعياد التي تزداد فيها دعوات المستوطنين لدخول باحات المسجد الأقصى.
وبالرغم من وجود ما يعرف بالوضع القائم للمسجد “ستاتيس كو“، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت توترا كبيرا خاصة في شهر رمضان.
فما هي اتفاقيات الوضع القائم في المسجد الأقصى؟
تقرير مهند توتنجي