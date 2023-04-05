المسجد الأقصى: علام تنص اتفاقيات الوضع القائم؟ وهل تسمح إسرائيل بصلاة اليهود فيه؟

قبل 15 دقيقة

يتزامن شهر رمضان في القدس مع أجواء أمنية حساسة، وترقّب لما يعرف بعيد الفصح اليهودي وهو أحد الأعياد التي تزداد فيها دعوات المستوطنين لدخول باحات المسجد الأقصى.