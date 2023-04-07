المسجد الأقصى: ماذا تعني الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس؟

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المسجد الأقصى: ماذا تعني الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس؟

قبل 6 دقيقة

دخلت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وساحاته في القدس الشرقية المحتلة على مدار اليومين الماضيين في محاولات لإخلائه من فلسطينيين قالت إسرائيل إنهم يتحصنون داخله.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح على ما يبدو بعقب البنادق وعصي لضرب المصلين الفلسطينيين المعتكفين داخل المسجد الأقصى، كما ظهر في مقطع مصور على الإنترنت.

ووصفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ما حدث بأنه استباحة للأقصى والمقدسات في مدينة القدس، واستندت بذلك على الوصاية الهاشمية التي تمنح الأردن حق الإشراف وإدارة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

فما هي الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس؟