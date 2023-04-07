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ما سر هوس البشر بالذهب؟
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ما سر هوس البشر بالذهب؟
قبل 21 دقيقة
لماذا نجد الذهب ساحرا جدا؟ اكتشف كيف شكل هوسنا بهذا المعدن اللامع بعضًا من أحلك الفصول في التاريخ.
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