المسجد الأقصى: ما تداعيات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المسجد الأقصى: ما تداعيات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان؟

قبل 5 دقيقة

قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً في قطاع غزة ومناطق جنوبي لبنان فجر الجمعة، من بينها "بنى تحتية تابعة لحركة حماس" بحسب تغريدة له، رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل.

وعقب القصف الإسرائيلي، أُطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه الجانب الإسرائيلي، في ما يبدو أنه رد على الغارات الجوية الإسرائيلية.