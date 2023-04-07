المسجد الأقصى: ما تداعيات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان؟
المسجد الأقصى: ما تداعيات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان؟
قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً في قطاع غزة ومناطق جنوبي لبنان فجر الجمعة، من بينها "بنى تحتية تابعة لحركة حماس" بحسب تغريدة له، رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل.
وعقب القصف الإسرائيلي، أُطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه الجانب الإسرائيلي، في ما يبدو أنه رد على الغارات الجوية الإسرائيلية.
وانطلقت صواريخ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في محاولة لاعتراض تلك القذائف. كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يقومون بمحاولات التصدي للطائرات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ أرض-جو تجاهها.