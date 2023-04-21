هل يمكن أن تأكل كعكة جبن مطبوعة ثلاثية الأبعاد؟

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هل يمكن أن تأكل كعكة جبن مطبوعة ثلاثية الأبعاد؟

قبل ساعة واحدة

طور فريق من المهندسين في جامعة كولومبيا الأمريكية طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع كعكة جبن باستخدام “حبر” طعام صالح للأكل، كجزء من مشروع إنتاج الطعام باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

قال جوناثان بلوتينجر، المهندس في جامعة كولومبيا إن “كعكة الجبن هي أفضل شيء يمكننا عرضه الآن، لكن الطابعة يمكنها فعل الكثير“.