هل يمكن أن تأكل كعكة جبن مطبوعة ثلاثية الأبعاد؟
هل يمكن أن تأكل كعكة جبن مطبوعة ثلاثية الأبعاد؟
طور فريق من المهندسين في جامعة كولومبيا الأمريكية طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع كعكة جبن باستخدام “حبر” طعام صالح للأكل، كجزء من مشروع إنتاج الطعام باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.
قال جوناثان بلوتينجر، المهندس في جامعة كولومبيا إن “كعكة الجبن هي أفضل شيء يمكننا عرضه الآن، لكن الطابعة يمكنها فعل الكثير“.
صُنعت الحلوى على شكل كعكة الجبن باستخدام بسكويت جراهام وزبدة الفول السوداني، وشكولاتة النوتيلا، والموز، والفراولة.