الصين تجري مناورات عسكرية في محيط تايوان وتزايد التوتر مع واشنطن

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الصين تجري مناورات عسكرية في محيط تايوان وتزايد التوتر مع واشنطن

قبل 21 دقيقة

اختتمت بكين مناوراتها العسكرية التي كانت قد بدأتها على مدار ثلاثة أيام في محيط جزيرة تايوان.

وفي اليوم الأخير لهذه المناورات، قالت تايوان إنها رصدت طائرات تحلق في المناطق الشرقية، فيما تحدثت بكين عن طائراتها وأسلحتها المشاركة في هذه المناورات.

وازدادت حدة التوتر بين واشنطن وبكين مع تنفيذ الأخيرة لهذه المناورات التي تضمنت محاكاة لتطويق تايوان، خاصة بعد زيارة الرئيسة التايوانية لواشنطن.