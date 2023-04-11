حرب اليمن: هل باتت السعودية وحركة أنصار الله الحوثية أقرب إلى إنهاء الصراع؟

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حرب اليمن: هل باتت السعودية وحركة أنصار الله الحوثية أقرب إلى إنهاء الصراع؟

11 أبريل/ نيسان 2023، 13:09 GMT آخر تحديث قبل 24 دقيقة

بعد حوالي ثماني سنوات من الصراع، يعود الملف اليمني ليتصدر المشهد السياسي مع التقارب السعودي-الإيراني من أجل التوصل إلى هدنة بين الحوثيين والسعودية.

والتقى وفد سعودي بجماعة أنصار الله الحوثية بوساطة عُمانية في صنعاء في محاولة للوصول إلى تفاهمات توقف إطلاق النار بشكل كامل.

وبعد اتفاق السعودية وإيران، فما إمكانية إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الدائم في هذا البلد الذي مزقته حرب نتج عنها ما وصفته الأمم المتحدة بانها أسوء أزمة إنسانية في العالم؟