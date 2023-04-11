التهاب الشبكية الصباغي: عائلة كندية تزور مصر قبل أن يفقد أطفالها البصر
التهاب الشبكية الصباغي: عائلة كندية تزور مصر قبل أن يفقد أطفالها البصر
قامت عائلة إديث وسيباستيان الكندية، برفقة أطفالهما الأربعة، بزيارة مصر، في زيارة استثنائية يسابق فيها الوالدان الزمن، لخلق ذكريات بصرية لأبنائهما الذين سيفقدون بصرهم بسبب مرض جيني وراثي يعانون منه.
ومنذ مارس 2022 يخوض الزوجان بصحبة أبنائهما رحلة حول العالم، وزاروا حتى الآن 13 دولة منها سلطنة عمان ونيبال وتركيا، وتوثق العائلة رحلاتها بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي.