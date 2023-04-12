إيلون ماسك لبي بي سي: الاستحواذ على تويتر كان "مؤلماً وحتمياً"

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إيلون ماسك لبي بي سي: الاستحواذ على تويتر كان "مؤلماً وحتمياً"

قبل 48 دقيقة

قال مالك موقع تويتر إيلون ماسك، إن الاستحواذ على تويتر منصة التواصل الاجتماعي كان أمراً مؤلماً وحتمياً، وإنه "يتعرض لهجوم مستمر".

جاء ذلك في حديث خاص لبي بي سي، دافع خلاله عن عمليات الإقالة الجماعية للموظفين التي أعقبت استحواذه على تويتر، إلى جانب تعامل الموقع مع خطاب الكراهية.

ورداً على سؤال حول ندمه على شراء تويتر، قال ماسك "إن الوضع كان مرهقاً حقاً خلال الأشهر العديدة الماضية"، لكنه قال إنه لا يزال يشعر بأن شراء الشركة هو الشيء الصحيح الذي كان ينبغي القيام به.