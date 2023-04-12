محتجان يقاطعان خطاب ماكرون في هولندا: أين أخفيت الديمقراطية؟
محتجان يقاطعان خطاب ماكرون في هولندا: أين أخفيت الديمقراطية؟
قاطع محتجان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان يلقي خطابا ضمن زيارته الرسمية لهولندا لمدة يومين.
وكان ماكرون يعرض رؤيته لمستقبل أوروبا في قاعة ثقافية بمدينة لاهاي، عندما بدأ محتجان مقاطعته.
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