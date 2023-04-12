أجلت زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا حتى إشعار آخر، بسبب حركة الاحتجاج الواسعة في فرنسا على إصلاح نظام التقاعد التي شابتها أعمال عنف. فما الذي يحدث في فرنسا؟

24 مارس/ آذار 2023