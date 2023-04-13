الحياة ما بعد صدمة حادث سقوط طائرة في قرية في نيبال
الحياة ما بعد صدمة حادث سقوط طائرة في قرية في نيبال
يقول العديد من سكان بلدة معروفة لدى السياح في نيبال إنهم أصيبوا بصدمة نفسية بعد أن شاهدوا تحطم طائرة قبل أشهر، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 72 شخصًا.
الطائرة القادمة من كاتماندو تحطمت فوق منطقة سكنية في بوخارا في 15 يناير/ كانون الثاني بالقرب من مطار المدينة الجديد.
لا يزال التحقيق جاريا في الحادث، وهو أسوأ حادث تحطم طائرة في البلاد منذ 30 عاما، ولا يزال بإمكان العديد من السكان رؤية حطام الطائرة من منازلهم.
توجهت مراسلة بي بي سي، شريجانا شريستا، إلى موقع الحطام وتحدثت إلى من يعيشون هناك عن كفاحهم منذ الحادث للعودة لحياتهم الطبيعية.
فيديو, تحطم طائرة نيبال: شاهد طائرة نيبال قبل لحظات من تحطمها, المدة 0,56
لقي العشرات مصرعهم بعد تحطم طائرة على متنها 72 شخصا بالقرب من مطار في وسط نيبال.