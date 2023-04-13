الأزمة في السودان: خلافات الجيش و"الدعم السريع" تثير المخاوف في السودان... فما يحدث؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الأزمة في السودان: خلافات الجيش و"الدعم السريع" تثير المخاوف في السودان... فما يحدث؟

قبل 22 دقيقة

حذر الجيش السوداني قوات الدعم السريع من الانفتاح والاحتشاد داخل العاصمة وغيرها من المدن دون التنسيق معه. وقالت قوات الدعم السريع إنها تقوم بواجباتها في مجال مكافحة تهريب البشر والجريمة المنظمة وفق القانون.

وتزداد المخاوف من حدوث مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات بين الطرفين حول الإصلاح الأمني والعسكري.