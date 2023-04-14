جاك تيكسيرا: ما هو مصير المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون السرية؟

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جاك تيكسيرا: ما هو مصير المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون السرية؟

قبل 47 دقيقة

يمثل جاك تيكسيرا، أحد عناصر الحرس الوطني في القوات الجوية الأمريكية، أمام محكمة في بوسطن في ولاية ماساشوستس الأميركية لتهم تتعلق بصلته بتسريب وثائق استخباراتية سرية أمريكية عن شؤون دفاعية تخص الحرب في أوكرانيا وشؤون أخرى.

وكانت السلطات الأميركية قد ألقت القبض على المشتبه به في بلدة دايتون الأميركية.

ويواجه تهماً بموجب قانون التجسس، الذي يجرم نقل معلومات دفاعية سرية.