تبادل الأسرى في اليمن: عشرات الأسرى من حلفاء الحكومة يصلون عدن

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تبادل الأسرى في اليمن: عشرات الأسرى من حلفاء الحكومة يصلون عدن

قبل 12 دقيقة

بدأت عملية تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية، في خطوة مهمة وسط الجهود المكثفة لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ تسع سنوات.

وتشمل عملية التبادل، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، أسرى سعوديين وسودانيين.