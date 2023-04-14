تبادل الأسرى في اليمن: عشرات الأسرى من حلفاء الحكومة يصلون عدن
تبادل الأسرى في اليمن: عشرات الأسرى من حلفاء الحكومة يصلون عدن
بدأت عملية تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية، في خطوة مهمة وسط الجهود المكثفة لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ تسع سنوات.
وتشمل عملية التبادل، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، أسرى سعوديين وسودانيين.
وأطلق سراح 250 أسيراً من الحوثيين في اليوم الأول، مقابل نقل نحو 70 أسيراً من حلفاء الحكومة من مطار صنعاء إلى مطار عدن، بينهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
فيديو, حرب اليمن: هل باتت السعودية وحركة أنصار الله الحوثية أقرب إلى إنهاء الصراع؟, المدة 3,48
عملية لإطلاق سراح وتبادل قرابة 900 أسير بدأت الجمعة بين طرفي الصراع في اليمن في خطوة مهمة لبناء الثقة وسط محادثات سلام بين مبعوثين سعوديين والحوثيين